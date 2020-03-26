Глава медслужбы НХЛ рассказал об ускорении распространения коронавируса в Северной Америке

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Глава медицинской службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Винне Меувиссе рассказал об ускорении распространения коронавируса в Северной Америке.
Глава медслужбы НХЛ рассказал об ускорении распространения коронавируса в Северной Америке
  • Reuters

«Распространение коронавируса в Северной Америке вступает в фазу быстрого ускорения», — приводит слова Меувиссе Associated Press.

Он отметил, что в НХЛ хотят внести вклад в защиту игроков, персонала и болельщиков, но никто не может предположить, сколько продлится ситуация с коронавирусом.

«Если органы здравоохранения сильно различаются на 31 разном рынке, будет сложно создать единый подход в лиге. Но мы можем придерживаться общего подхода и при этом следовать местным указаниям», — добавил Меувиссе.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 460 тыс. заражённых, скончались свыше 21 тыс. человек.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта.

Ранее сообщалось, что вратарь клуба НХЛ «Рейнджерс» пожертвует $100 тыс. пострадавшим от коронавируса.

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