Вратарь клуба НХЛ «Рейнджерс» пожертвует $100 тысяч пострадавшим от коронавируса

Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист пожертвует $100 тыс. на помощь пострадавшим от коронавируса.

Как написал хоккеист в своём Twitter, он отправит деньги в свой благотворительный фонд, откуда средства поступят в продовольственный банк Нью-Йорка. По его словам, фонд на данный момент обеспечивает нуждающихся едой.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 460 тыс. заражённых, скончались свыше 21 тыс. человек.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта.

Ранее НХЛ объявила о переносе драфта и церемонии награждения игроков.