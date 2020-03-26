Вратарь клуба НХЛ «Рейнджерс» пожертвует $100 тысяч пострадавшим от коронавируса
- Reuters
- © Rick Osentoski-USA TODAY Sports
Как написал хоккеист в своём Twitter, он отправит деньги в свой благотворительный фонд, откуда средства поступят в продовольственный банк Нью-Йорка. По его словам, фонд на данный момент обеспечивает нуждающихся едой.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 460 тыс. заражённых, скончались свыше 21 тыс. человек.
Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта.
Ранее НХЛ объявила о переносе драфта и церемонии награждения игроков.