Экс-президент «Баварии»: вероятно, после пандемии мы увидим новый футбольный мир

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Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, как может измениться футбольный мир в результате мировой пандемии коронавируса.
Экс-президент «Баварии»: вероятно, после пандемии мы увидим новый футбольный мир
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«Я не могу представить трансферы за €100 млн. в ближайшем будущем. Суммы трансферов упадут и не достигнут былого уровня в ближайшие 2-3 года. Очень вероятно, что мы увидим новый футбольный мир», — приводит слова Хёнесса Kicker.

В настоящее время многие футбольные клубы Европы столкнулись с трудностями ввиду необходимости платить зарплаты, не имея возможности зарабатывать на домашних матчах.

Ранее Нойер выразил мнение, что футболисты должны идти на сокращение зарплаты во время коронавируса.

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