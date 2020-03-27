Кротов: Смолов в Испании может выйти только в магазин

Футболист «Уфы» Вячеслав Кротов рассказал, как нападающий «Сельты» Фёдор Смолов переживает пандемию коронавируса в Испании.

«Смолов рассказывал, что в Испании всё время проводит дома и выйти может только в магазин. А за появление на улице без уважительной причины в стране грозит штраф размером €600», — заявил Кротов в интервью RT.

Нападающий также рассказал, как Смолов относится к сложившейся ситуации.

«Федя старается не унывать: читает, играет в компьютер, разумеется, выполняет какие-то упражнения. Но отчаяния в его голосе не услышал, скорее, он пытается ко всему относиться философски. Конечно, обидно, что Смолов только заиграл в Испании, как сезон остановили. С другой стороны, в подобной ситуации сейчас оказались все футболисты. Например, мы в «Уфе» два месяца сидели на сборах, чтобы отыграть три матча и уйти на карантин», — добавил Кротов.

Ранее нападающий «Уфы» рассказал о домашних тренировках на карантине из-за пандемии коронавируса.