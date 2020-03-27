Кротов: Смолов в Испании может выйти только в магазин

Короткая ссылка
Футболист «Уфы» Вячеслав Кротов рассказал, как нападающий «Сельты» Фёдор Смолов переживает пандемию коронавируса в Испании.
Кротов: Смолов в Испании может выйти только в магазин
  • globallookpress.com

«Смолов рассказывал, что в Испании всё время проводит дома и выйти может только в магазин. А за появление на улице без уважительной причины в стране грозит штраф размером €600», — заявил Кротов в интервью RT.

Нападающий также рассказал, как Смолов относится к сложившейся ситуации.

«Федя старается не унывать: читает, играет в компьютер, разумеется, выполняет какие-то упражнения. Но отчаяния в его голосе не услышал, скорее, он пытается ко всему относиться философски. Конечно, обидно, что Смолов только заиграл в Испании, как сезон остановили. С другой стороны, в подобной ситуации сейчас оказались все футболисты. Например, мы в «Уфе» два месяца сидели на сборах, чтобы отыграть три матча и уйти на карантин», — добавил Кротов. 

Ранее нападающий «Уфы» рассказал о домашних тренировках на карантине из-за пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить