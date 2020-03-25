Агент Дьякова заявил, что кокаин попал в организм спортсмена непреднамеренно
- РИА Новости
«Попало ли запрещённое вещество в организм непреднамеренно? 100%. Кирилл в ожидании следующего сезона. Дисквалификация закончится, он будет дальше тренироваться и играть», — цитирует агента РИА Новости.
Дьяков признал свою вину, отказавшись от дальнейшего разбирательства. Хоккеист был отстранён на 15 месяцев. Срок окончания дисквалификации — февраль 2021 года.
Ранее экс-хоккеист «Адмирала» Дьяков был дисквалифицирован за употребление кокаина.