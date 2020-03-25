Агент Дьякова заявил, что кокаин попал в организм спортсмена непреднамеренно

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Александр Черных, агент хоккеиста Виталия Дьякова, прокомментировал дисквалификацию своего клиента, в допинг-пробе которого обнаружили кокаин.
Агент Дьякова заявил, что кокаин попал в организм спортсмена непреднамеренно
  • РИА Новости

«Попало ли запрещённое вещество в организм непреднамеренно? 100%. Кирилл в ожидании следующего сезона. Дисквалификация закончится, он будет дальше тренироваться и играть», — цитирует агента РИА Новости.

Дьяков признал свою вину, отказавшись от дальнейшего разбирательства. Хоккеист был отстранён на 15 месяцев. Срок окончания дисквалификации — февраль 2021 года. 

Ранее экс-хоккеист «Адмирала» Дьяков был дисквалифицирован за употребление кокаина.

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