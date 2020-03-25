Экс-хоккеист «Адмирала» Дьяков дисквалифицирован за употребление кокаина

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Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение дисквалифицировать бывшего защитника владивостокского «Адмирала» Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление кокаина.
Экс-хоккеист «Адмирала» Дьяков дисквалифицирован за употребление кокаина
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте IIHF, он сдал положительный тест на допинг 2 ноября 2019 года после матча Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком». Отмечается, что в организме спортсмена был найден бензоилэкгонин, который является основным метаболитом кокаина.

После этого «Адмирал» расторг контракт с хоккеистом.

Дьяков признал вину, отказавшись подавать апелляцию. Таким образом, он будет отстранён до 2 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что боксёру Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация.

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