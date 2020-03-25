Экс-хоккеист «Адмирала» Дьяков дисквалифицирован за употребление кокаина
- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте IIHF, он сдал положительный тест на допинг 2 ноября 2019 года после матча Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком». Отмечается, что в организме спортсмена был найден бензоилэкгонин, который является основным метаболитом кокаина.
После этого «Адмирал» расторг контракт с хоккеистом.
Дьяков признал вину, отказавшись подавать апелляцию. Таким образом, он будет отстранён до 2 февраля 2021 года.
Ранее сообщалось, что боксёру Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация.