Экс-хоккеист «Адмирала» Дьяков дисквалифицирован за употребление кокаина

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение дисквалифицировать бывшего защитника владивостокского «Адмирала» Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление кокаина.

Как сообщается на официальном сайте IIHF, он сдал положительный тест на допинг 2 ноября 2019 года после матча Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком». Отмечается, что в организме спортсмена был найден бензоилэкгонин, который является основным метаболитом кокаина.

После этого «Адмирал» расторг контракт с хоккеистом.

Дьяков признал вину, отказавшись подавать апелляцию. Таким образом, он будет отстранён до 2 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что боксёру Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация.