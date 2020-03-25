Макгрегор пожертвовал €1 млн для борьбы с коронавирусом

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор закупил средства индивидуальной защиты на сумму €1 млн для больниц в Ирландии.

«Сегодня я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму €1 млн для размещения во всех больницах в регионе Ленстер. Это наш наиболее пострадавший регион на текущий момент», — сообщил ирландец в переписке с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью, которую выложил в Twitter.

Во всём мире от коронавирусной инфекции погибло более 19 тыс. человек.

Ранее футболист «Баварии» Роберт Левандовски пожертвовал €1 млн на борьбу с коронавирусом.