Макгрегор пожертвовал €1 млн для борьбы с коронавирусом
- Reuters
«Сегодня я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму €1 млн для размещения во всех больницах в регионе Ленстер. Это наш наиболее пострадавший регион на текущий момент», — сообщил ирландец в переписке с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью, которую выложил в Twitter.
Во всём мире от коронавирусной инфекции погибло более 19 тыс. человек.
Ранее футболист «Баварии» Роберт Левандовски пожертвовал €1 млн на борьбу с коронавирусом.