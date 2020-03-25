Вратарь «Спартака» Максименко считает, что люди сходят с ума из-за коронавируса

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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко выразил мнение, что люди сходят с ума из-за эпидемии коронавируса.
Вратарь «Спартака» Максименко считает, что люди сходят с ума из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Я не впадаю в панику из-за вируса. Люди вообще с ума сошли, гречку, туалетную бумагу скупают. Это чисто наши, русские люди. Чуть что — сразу в магазин, скупать всё. Я не так: купил, поел только свежее, и всё», — сказал Максименко в интервью пресс-службе сборной России.

По его мнению, одним из немногих плюсов карантина является тот факт, что можно больше спать. Он также признался, что несколько раз нарушал рекомендованные правила.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 25 марта число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своей жизни в Москве во время карантина в связи с распространением коронавируса.

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