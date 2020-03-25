Тренер «Спартака» Тедеско о карантине в Москве: я оказался в плохом положении

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своей жизни в Москве во время карантина в связи с распространением коронавируса.
Тренер «Спартака» Тедеско о карантине в Москве: я оказался в плохом положении
  • РИА Новости

«Я живу один и оказался в плохом положении. Моя жена и трёхлетняя дочь находятся в Германии, и мы разговариваем по скайпу. Помимо меня, в отеле живёт всего один член тренерского штаба, но мы хотя бы можем пить кофе вместе», — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.

Как отметил тренер, его впечатляет, что теперь можно найти свободные места в московском метро. Кроме того, он надеется, что скоро сезон РПЛ возобновится.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 25 марта число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» будут помогать ветеранам и возрастным болельщикам во время карантина.

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