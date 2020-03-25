Теннисист Муте показал, как читает рэп во время карантина из-за коронавируса
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Спортсмен каждый день в течение недели выкладывал видео со своим творчеством в Instagram, обозначив его хештегом #карантинныйфристайл.
На это в комментариях положительно отреагировал канадский теннисист Денис Шаповалов, который тоже увлекается рэп-музыкой.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее сообщалось, что Тьяго Сейбот Уайлд стал первым заразившимся коронавирусом теннисистом.