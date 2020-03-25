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Теннисист Муте показал, как читает рэп во время карантина из-за коронавируса

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Французский теннисист Корентен Муте опубликовал серию видео, как он читает рэп во время карантина из-за распространения коронавируса.
Теннисист Муте показал, как читает рэп во время карантина из-за коронавируса
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

Спортсмен каждый день в течение недели выкладывал видео со своим творчеством в Instagram, обозначив его хештегом #карантинныйфристайл.

На это в комментариях положительно отреагировал канадский теннисист Денис Шаповалов, который тоже увлекается рэп-музыкой.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Ранее сообщалось, что Тьяго Сейбот Уайлд стал первым заразившимся коронавирусом теннисистом. 

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