Уайлд стал первым заразившимся коронавирусом теннисистом

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Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд стал первым представителем ATP-тура, который заразился коронавирусом.
Уайлд стал первым заразившимся коронавирусом теннисистом
  • © Celso Pupo via www.imago-images./www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Я заражён коронавирусом. На протяжении недели нахожусь в самоизоляции и следую рекомендациям врачей, забочусь о себе. Мне хотелось бы напомнить вам, что лучше сейчас оставаться дома. Также позаботьтесь о своих родных», — рассказал Уайлд в своём Twitter.

20-летний теннисист выступает в ATP-туре с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Федерер призвал швейцарцев серьёзно относиться к правилам относительно COVID-19.

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