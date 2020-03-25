Уайлд стал первым заразившимся коронавирусом теннисистом

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд стал первым представителем ATP-тура, который заразился коронавирусом.

«Я заражён коронавирусом. На протяжении недели нахожусь в самоизоляции и следую рекомендациям врачей, забочусь о себе. Мне хотелось бы напомнить вам, что лучше сейчас оставаться дома. Также позаботьтесь о своих родных», — рассказал Уайлд в своём Twitter.

20-летний теннисист выступает в ATP-туре с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Федерер призвал швейцарцев серьёзно относиться к правилам относительно COVID-19.