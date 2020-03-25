Уайлд стал первым заразившимся коронавирусом теннисистом
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«Я заражён коронавирусом. На протяжении недели нахожусь в самоизоляции и следую рекомендациям врачей, забочусь о себе. Мне хотелось бы напомнить вам, что лучше сейчас оставаться дома. Также позаботьтесь о своих родных», — рассказал Уайлд в своём Twitter.
20-летний теннисист выступает в ATP-туре с 2018 года.
Ранее сообщалось, что Федерер призвал швейцарцев серьёзно относиться к правилам относительно COVID-19.