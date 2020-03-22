Федерер призвал швейцарцев серьёзно относиться к правилам относительно COVID-19
- © Panoramic/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
«Я тоже дома и уже давно никому не пожимаю руку. Как и положено, часто мою руки. По-моему, сейчас как никогда важно помогать друг другу. Мы должны сохранять дистанцию в два метра и не пожимать руки. Крайне важно серьёзно отнестись к этим правилам. В конце концов, если мы окажемся на карантине, то больше не сможем выходить из дома, поэтому очень надеюсь, что мы все серьёзно отнесёмся к ситуации», — приводит слова Федерера EssentiallySports.
Ранее Роберто Манчини заявил, что чувствует себя в безопасности в Италии, несмотря на коронавирус.