Федерер призвал швейцарцев серьёзно относиться к правилам относительно COVID-19

20-кратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в стране.

«Я тоже дома и уже давно никому не пожимаю руку. Как и положено, часто мою руки. По-моему, сейчас как никогда важно помогать друг другу. Мы должны сохранять дистанцию в два метра и не пожимать руки. Крайне важно серьёзно отнестись к этим правилам. В конце концов, если мы окажемся на карантине, то больше не сможем выходить из дома, поэтому очень надеюсь, что мы все серьёзно отнесёмся к ситуации», — приводит слова Федерера EssentiallySports.

Ранее Роберто Манчини заявил, что чувствует себя в безопасности в Италии, несмотря на коронавирус.