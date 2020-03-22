Манчини заявил, что чувствует себя в безопасности в Италии, несмотря на коронавиус

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в стране.

«Я даже не думал уезжать из Италии в такое время, потому что здесь я чувствую себя в безопасности и полностью уверен в докторах, которые выполняют свою героическую работу. Я хочу быть ближе к нуждающимся. Я говорю это как обычный житель, а не потому, что я представляю Италию», — приводит слова Манчини Football Italia.

Предварительно все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля.

21 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране могут ввести новые ограничения на свободу передвижения граждан из-за ситуации с коронавирусом.

По официальным данным от 21 марта, число скончавшихся от коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 627, а общее число жертв болезни в стране достигло 4032.

Ранее сообщалось, что чемпионат Италии по футболу планируют возобновить 3 мая.