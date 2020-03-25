В Японии рассказали о реакции Трампа на перенос ОИ-2020

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Акихиро Нисимура рассказал, как президент США Дональд Трамп отреагировал на перенос летней Олимпиады с 2020 на 2021 год в разговоре по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Президент Трамп несколько раз повторил, что перенос — отличное и мудрое решение. Он отмечал, что на 100% поддерживает позицию премьер-министра Абэ», — приводит слова Нисимуры Reuters.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что заранее понимал, что Олимпиада-2020 в Токио не состоится из-за коронавируса.