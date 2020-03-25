Ефимова рассказала, как её знакомые из Азии перенесли коронавирус

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова заявила, что её знакомые из Азии заболели коронавирусом, но смогли выздороветь.

«Некоторые могут надеяться, что вирус пройдёт мимо. Но лучше поберечься, чем смеяться над этим. Если вы не беспокоитесь за себя, подумайте о своих близких и друзьях. Ситуация очень страшная. Особенно учитывая то, как вирус распространяется. У меня есть знакомые из Азии, которые заразились и очень тяжело перенесли болезнь. Она не так похожа на грипп, как говорят», — сказала Ефимова в интервью RT.

Ранее она заявила, что её американские друзья поначалу смеялись над угрозой коронавируса.