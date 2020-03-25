Ефимова рассказала, как её знакомые из Азии перенесли коронавирус

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Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова заявила, что её знакомые из Азии заболели коронавирусом, но смогли выздороветь.
Ефимова рассказала, как её знакомые из Азии перенесли коронавирус
  • © Bai Xuefei/Xinhua
  • globallookpress.com

«Некоторые могут надеяться, что вирус пройдёт мимо. Но лучше поберечься, чем смеяться над этим. Если вы не беспокоитесь за себя, подумайте о своих близких и друзьях. Ситуация очень страшная. Особенно учитывая то, как вирус распространяется. У меня есть знакомые из Азии, которые заразились и очень тяжело перенесли болезнь. Она не так похожа на грипп, как говорят», — сказала Ефимова в интервью RT.

Ранее она заявила, что её американские друзья поначалу смеялись над угрозой коронавируса.

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