Ефимова о коронавирусе: американские друзья посмеялись и сказали, что в США такого не может быть

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова рассказала, как на угрозу коронавируса отреагировали её друзья из США.

«Давно поняла, что это очень серьёзный вирус. Я большая фанатка Италии. Всё, что происходит там, меня очень сильно расстраивает. Около недели назад собрались с друзьями на бранч, чтобы обсудить происходящее. Ещё тогда сказала, что эпидемия распространится по всему миру, это просто вопрос времени. На это мои американские друзья посмеялись и сказали, что в США такого не может быть. «Там маленькая страна, а мы такие развитые и классные», — заявили они. И в тот же вечер мы прочитали новость, что все кафе и рестораны будут закрыты для посещений», — сказала Ефимова в интервью RT.

Ранее спортсменка ответила, чем будет заниматься в случае карантина.