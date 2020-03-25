Ефимова: в Лос-Анджелесе закрыты все спортивные объекты

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Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова рассказала о трудностях в тренировочном процессе, вызванным эпидемией коронавируса.
Ефимова: в Лос-Анджелесе закрыты все спортивные объекты
  • Reuters

«В Лос-Анджелесе все спортивные объекты закрыты. Пока можно посещать пляжи, но непонятно, как долго это продлится. Сейчас можно заниматься бегом, плавать в океане. Кроме того, есть домашние упражнения: отжимания, скручивания на пресс. Обидно, что уже набрала хорошую форму. Будет жаль её потерять. Несмотря на перенос Олимпийских игр, надеюсь, что в этом году будут и другие старты. В частности, чемпионат Европы планируется провести в августе. Морально тяжело поддерживать форму без соревнований», — сказала Ефимова в интервью RT.

Ранее спортсменка прокомментировала перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

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