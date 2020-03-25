Отец Нурмагомедова хотел бы, чтобы бой с Фергюсоном прошёл в Москве

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что хотел бы, чтобы поединок с американцем Тони Фергюсоном прошёл в Москве.

«Хабиб в хорошей форме, готовится к бою. Ждём объявления города, где он состоится. Хочется драться в Москве, давайте подождём два дня, и город объявят. Конечно, зрителей не будет, это 100%», — приводит слова Нурмагомедова-старшего РИА Новости.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее сообщалось, что бой Нумагомедова и Фергюсона может пройти во Флориде.