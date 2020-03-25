СМИ: Клубы АПЛ могут попросить игроков пойти на понижение зарплаты до 50%

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) могут попросить своих игроков пойти на сокращение заработной платы из-за финансовых потерь, связанных с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на слова высокопоставленного руководителя одного из клубов, переговоры по этому вопросу между командами и профсоюзом футболистов неизбежны.

Отмечается, что данный вопрос будет обсуждаться уже на ближайшей телеконференции между клубами, запланированной на 3 апреля.

АПЛ приостановила сезон как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что 3 апреля АПЛ обсудит возможные варианты продолжения сезона.