Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»

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Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«У Сергея Мозякина контракт с «Металлургом» до 30 апреля 2020 года. Клуб сделал нам предложение, которое представляется неприемлемым. С другими клубами до 30 апреля мы не можем вести диалог. После 30 апреля мы вступим в переговорный процесс с другими командами в КХЛ. Переговоры с «Металлургом» закончились», — цитирует агента «Чемпионат».

В 57 матчах регулярного чемпионата сезона-2019/2020  Мозякин набрал 41 (15+26) очко. В пяти матчах Кубка Гагарина нападающий заработал три (2+1) очка.

Ранее сообщалось, что Немчинов назначен спортивным директором «Адмирала».

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