Немчинов назначен спортивным директором «Адмирала»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов назначен на должность спортивного директора владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал».

Как сообщает пресс-служба клуба, Немчинов уже приступил к формированию тренерского штаба и команды.

56-летний Немчинов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». В составе российской сборной Сергей Немчинов выиграл звания серебряного призёра Олимпийских игр 1998 года, двукратного чемпиона мира и бронзового призёра мирового первенства.

Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» объявил об уходе Бикмурзина с поста президента клуба.