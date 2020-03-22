Немчинов назначен спортивным директором «Адмирала»
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба клуба, Немчинов уже приступил к формированию тренерского штаба и команды.
56-летний Немчинов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». В составе российской сборной Сергей Немчинов выиграл звания серебряного призёра Олимпийских игр 1998 года, двукратного чемпиона мира и бронзового призёра мирового первенства.
Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» объявил об уходе Бикмурзина с поста президента клуба.