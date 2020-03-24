Гэтжи считает, что Макгрегор будет достоин реванша с Нурмагомедовым в случае победы в их поединке

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи считает, что экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору необходимо согласиться на бой с ним.

«Я реально смотрю на вещи и понимаю, что не получу победителя боя Нурмагомедов — Фергюсон. Мне придётся драться ещё раз. Думаю, мы с Макгрегором должны подраться и определить первого претендента на титул. Если мне понадобится подраться с кем-нибудь ещё, то я буду готов. Конечно, Конор сам выбирает, с кем драться. Но он знает, что если он победит меня, то никто не сможет сказать, что он недостоин реванша. Этого не скажут ни Хабиб Нурмагомедов, ни его менеджер», — цитирует американца MMA Fighting.

Гэтжи и Макгрегор в своих последних поединках одолели одного и того же соперника — Дональда Серроне.

Ранее сообщалось, что Макгрегор призвал закрыть границы Ирландии на время пандемии.