Макгрегор призвал закрыть границы Ирландии на время пандемии

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал правительство Ирландии к решительным мерам в борьбе с коронавирусом.

«Привет, Ирландия! Хотел бы обратиться к нации. Ко всей Ирландии. Также хочу обратиться к президенту страны и к министру здравоохранения, которых я очень уважаю. В то время как мы говорим о полном закрытии страны, оно должно начаться уже сейчас. Промедление недопустимо. Полное закрытие Ирландии должно начаться сейчас: закрытие страны, аэропортов. Это моё предложение властям, молюсь, чтобы оно было принято. Нам следует принять жёсткие меры, которые уже были приняты в ряде других стран. Они сработали в Китае и Гонконге. Ирландия, мы должны это сделать!» — заявил Макгрегор на видео в Instagram.

Пандемия коронавирусной инфекции унесла более 17 тыс. жизней по всему миру.

Ранее Кормье выразил уверенность, что реванш Нурмагомедова и Макгрегора состоится.