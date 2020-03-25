Егорян объяснила, как тренируется дома во время карантина

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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян рассказала, как тренируется в домашних условиях.
Егорян объяснила, как тренируется дома во время карантина
  • Reuters

«Конечно, тренироваться дома — это совсем не то, что на базе. Фехтовальщикам просто невозможно заниматься отдельно, без спаррингов. Остаётся только выполнять различные упражнения в домашних условиях, для этого всё необходимое, конечно, есть. Сейчас уборка — моя главная тренировка, во время которой можно подвигать булками. Но без тренеров, без партнёров всякая подготовка теряет смысл. С тренерами мы всегда на связи, но что они могут сделать сейчас? Только сказать, чтобы мы не отъедались, чтобы по первому звонку были готовы постоять за честь страны», — рассказала Егорян RT.

Спортсменка добавила, что не может приобрести какое-либо оборудование, которое помогало бы заниматься фехтованием.

«К сожалению, мы не легкоатлеты. Они могут поставить дома беговую дорожку и бежать хоть целый день. В фехтовании ничто не поможет поддерживать форму так, как занятия в команде, с партнёрами. Даже не представляю, что могло бы помочь тренироваться в полную силу дома», — призналась Егорян.

Ранее она удивилась, что люди озаботились гигиеной только после распространения коронавируса.

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