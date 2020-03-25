Егорян: непонятно, почему раньше людей не заботила гигиена

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян удивилась реакции людей на меры предосторожности во время пандемии коронавируса.

«Думать нужно не об Олимпиаде и тренировках, а о том, как всем вместе остановить эту болезнь, как её победить. Всем сейчас нужно соблюдать меры предосторожности, вносить свой вклад в борьбу. Но у людей странная реакция на происходящее», — сказала Егорян в интервью RT.

Она призналась, что не понимает, почему люди не уделяли должного внимания гигиене до вспышки коронавируса.

«Все так удивляются, что нужно мыть руки, соблюдать гигиену. Вам ведь это и раньше нужно было делать! Почему раньше вас это так не заботило? Почему только сейчас все стали скупать мыло и антисептики? Мне это непонятно. На нас сейчас лежит большая ответственность, и мы не можем подвести весь мир своим легкомысленным отношением», — добавила спортсменка.

Ранее Егорян призналась, что хотела завершить карьеру после Олимпийских игр в 2020 году.