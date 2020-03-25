Егорян призналась, что хотела завершить карьеру после Олимпийских игр

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян призналась, что планировала завершить карьеру в 2020 году после Олимпийских игр в Токио.
Егорян призналась, что хотела завершить карьеру после Олимпийских игр
  • © Liu Dawei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом спортсменка рассказала, комментируя решение о переносе Олимпийских игр на 2021 год.

«Конечно, от этого есть обида. В первую очередь непонятно, как быть уже возрастным спортсменам. Ведь для кого-то эта Олимпиада должна была быть последней, кто-то готовился именно к тому, чтобы выступить уже через полгода, а не через полтора. Непонятно, что теперь делать им, уходить сейчас или ждать ещё. Это может быть очень тяжёлое решение. Я тоже хотела уходить из спорта, эта Олимпиада должна была быть у меня последней, такие мысли были», — заявила Егорян в интервью RT.

Она добавила, что пока не решила, будет ли продолжать выступления или завершит карьеру в 2020 году.

«Конечно, что-то решать сейчас рано. И вообще, что-то планировать, смотреть в будущее совершенно бессмысленно. Ситуация с коронавирусом развивается очень стремительно, и совершенно непонятно, что ждать дальше», — сказала Егорян.

Ранее она заявила, что как обычный человек рада переносу Олимпиады в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить