Егорян призналась, что хотела завершить карьеру после Олимпийских игр

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян призналась, что планировала завершить карьеру в 2020 году после Олимпийских игр в Токио.

Об этом спортсменка рассказала, комментируя решение о переносе Олимпийских игр на 2021 год.

«Конечно, от этого есть обида. В первую очередь непонятно, как быть уже возрастным спортсменам. Ведь для кого-то эта Олимпиада должна была быть последней, кто-то готовился именно к тому, чтобы выступить уже через полгода, а не через полтора. Непонятно, что теперь делать им, уходить сейчас или ждать ещё. Это может быть очень тяжёлое решение. Я тоже хотела уходить из спорта, эта Олимпиада должна была быть у меня последней, такие мысли были», — заявила Егорян в интервью RT.

Она добавила, что пока не решила, будет ли продолжать выступления или завершит карьеру в 2020 году.

«Конечно, что-то решать сейчас рано. И вообще, что-то планировать, смотреть в будущее совершенно бессмысленно. Ситуация с коронавирусом развивается очень стремительно, и совершенно непонятно, что ждать дальше», — сказала Егорян.

Ранее она заявила, что как обычный человек рада переносу Олимпиады в Токио.