Фехтовальщица Егорян рада переносу Олимпийских игр в Токио

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян назвала правильным решение отложить проведение летних Олимпийских игр в Токио на год.

«Как у спортсмена у меня одно мнение на этот счёт, а как у обычного человека — другое. Это правильное решение. Сейчас ситуация стала очень серьёзной. Во всём мире количество заболевших растёт, и невозможно предсказать, что случится дальше. Проводить Олимпийские игры в такое время, когда нас в первую очередь должно заботить собственное здоровье и здоровье близких, было нельзя. К этому всё шло, и я рада, что в итоге всё завершилось именно так», — сказала Егорян в интервью RT.

Ранее сообщалось, что в World Athletics приветствуют решение МОК о переносе Олимпиады.