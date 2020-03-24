Губерниев прокомментировал перенос Олимпиады-2020
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«Решение назревало. Я предполагал, что так будет, ещё несколько недель назад. Вы поймите, что сейчас должны были проходить важнейшие отборочные соревнования. Они не проходят. Спортсмены лишены возможности нормально тренироваться и соревноваться», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, решение оправданное.
Как считает Губерниев, власти Японии и Международный олимпийский комитет думали даже долго.
«На следующий год всё проведём, и всё будет прекрасно, только нужно коронавирус победить», — добавил он.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал перенос Игр в Токио на 2021 год.