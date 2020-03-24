Губерниев прокомментировал перенос Олимпиады-2020

Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

«Решение назревало. Я предполагал, что так будет, ещё несколько недель назад. Вы поймите, что сейчас должны были проходить важнейшие отборочные соревнования. Они не проходят. Спортсмены лишены возможности нормально тренироваться и соревноваться», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, решение оправданное.

Как считает Губерниев, власти Японии и Международный олимпийский комитет думали даже долго.

«На следующий год всё проведём, и всё будет прекрасно, только нужно коронавирус победить», — добавил он.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал перенос Игр в Токио на 2021 год.