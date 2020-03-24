Черданцев рассказал, каким станет комментаторское искусство в будущем

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Известный российский комментатор Георгий Черданцев считает, что в будущем телезритель сможет сам выбирать, с чьим комментарием смотреть спортивные события.
Черданцев рассказал, каким станет комментаторское искусство в будущем
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«Думаю, рано или поздно оно станет более интерактивным. Как в игре FIFA. Кому-то нравятся эмоции, а кому-то — нет. Наверное, всё будет идти к тому, что зритель сам сможет выбирать себе комментатора с подходящим тембром голоса и эмоциями. Идеального комментатора не существует, а электронные сервисы идут в сторону персонализации. Потому человечество скоро придёт к варианту персональной настройки ведущего эфира», — сказал Черданцев RT.

Ранее сообщалось, что Черданцев согласен с мыслью Маслаченко, что комментатор — это артист у микрофона.

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