Черданцев: согласен с Маслаченко, комментатор — артист у микрофона

Известный комментатор Георгий Черданцев согласился с мыслью легендарного коллеги Владимира Маслаченко, что хорошая работа комментатора может сделать скучный матч интересным.

«У меня был руководитель, убеждённый в том, что хороший комментатор добавляет рейтингу пару процентов. Переигрывать в любом случае не стоит, публика всегда чувствует фальшь. Но можно и даже нужно немного подыгрывать, вытянуть не очень интересную игру за счёт драйва и динамики голоса, дав зрителю понять, что всё круче, чем есть на самом деле. Однако это если речь идёт о событии мирового масштаба. Всё это не сработает на соревнованиях на первенство водокачки. Но можно утверждать, что подача материала — важнейшее качество любого человека, работающего в прямом эфире», — заявил Черданцев RT.

Также он добавил, что в работе комментатора важно и актёрское мастерство.

«Актёрское мастерство — одна из важных составляющих профессии. Владимир Маслаченко был моим любимым комментатором, когда я только начал смотреть футбол в детстве. Впоследствии мы с ним довольно много общались. Потому так или иначе что-то я от него перенял. Однажды он сказал фразу: «Комментатор — артист у микрофона». Я полностью разделяю эту точку зрения», — казал Черданцев.

Ранее Черданцев признался, что изначально был против работы в паре.