Черданцев признался, что изначально был против работы в паре

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев рассказал, как относится к парной работе.

«Бывают ситуации, когда партнёр доставляет дискомфорт. Потому я редко работаю в паре. К счастью, руководство это понимает. Я был против изначально, но мне не удалось убедить прежних руководителей в том, что это неправильно, поскольку за модель они взяли американские виды спорта. Но футбол отличается от них скоростью и отсутствием пауз», — заявил Черданцев RT.

Также известный комментатор отметил, что на русском языке парный комментарий воспринимается зрителем хуже, чем на английском.

«Русский язык более громоздкий, нежели английский. Потому когда на таком языке начинают говорить сразу два человека, то это воспринимать становится тяжело, и зачастую такой парный комментарий превращается в беседу двух приятелей. Комментарий спортивного события в прямом эфире — это всё-таки другая история. В силу обстоятельств на НТВ+ не было возможности приглашать комментировать бывших игроков, чтобы создалась классическая пара ведущий-комментатор и эксперт, как это делают в англоязычных традициях», — добавил Черданцев.

Ранее Черданцев признался, что выпить может редко, но метко.