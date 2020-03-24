Емельяненко о бое с Исмаиловым: его лысая голова будет летать, как пневмогруша

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко выразил уверенность, что с лёгкостью победит Магомеда Исмаилова.

«Мне кажется, слон на ногах быстрее передвигается, чем он показывает своё мастерство на ринге в боксе. Лучше бы он не набирал вес, не переходил в тяжёлую весовую и оставался бы в своей категории», — сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале ACA MMA.

Он также считает, что Исмалова хватает на один раунд, а дальше он начинает проседать.

«Ну что он сделает? Ну повалит меня, ну продержит первый раунд, потом его лысая голова будет летать, как пневмогруша. Я максимум даю ему шансов продержаться раунд. А так я даже и по поводу этого сомневаюсь», — заявил Емельяненко.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

На счету Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA.

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