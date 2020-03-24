Русская жена экс-футболиста «Спартака» Адриано рассказала об оскорблениях из-за цвета кожи мужа

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Екатерина Дорожко, жена бывшего нападающего московского «Спартака» бразильца Луиса Адриано, рассказала об оскорблениях из-за цвета кожи мужа.
Русская жена экс-футболиста «Спартака» Адриано рассказала об оскорблениях из-за цвета кожи мужа
  • @dorozhko
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«Много ли слышу насмешек по поводу темнокожего мужа? Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее. И очень много жутких оскорблений. Для меня странно, что цвет кожи может вызвать такие эмоции у людей», — написала Дорожко в сториз своего Instagram

На данный момент Адриано выступает за бразильский «Палмейрас».

32-летний Адриано играл за «Спартак» с 2017 по 2019 год и вместе с командой стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. В общей сложности в его активе 25 голов и 15 голевых передач в 79 матчах.

Ранее Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака».

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