Русская жена экс-футболиста «Спартака» Адриано рассказала об оскорблениях из-за цвета кожи мужа

Екатерина Дорожко, жена бывшего нападающего московского «Спартака» бразильца Луиса Адриано, рассказала об оскорблениях из-за цвета кожи мужа.

«Много ли слышу насмешек по поводу темнокожего мужа? Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее. И очень много жутких оскорблений. Для меня странно, что цвет кожи может вызвать такие эмоции у людей», — написала Дорожко в сториз своего Instagram.

На данный момент Адриано выступает за бразильский «Палмейрас».

32-летний Адриано играл за «Спартак» с 2017 по 2019 год и вместе с командой стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. В общей сложности в его активе 25 голов и 15 голевых передач в 79 матчах.

Ранее Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака».