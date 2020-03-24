Врач сборной России по футболу дал прогноз по поводу эпидемии коронавируса

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился мнением по поводу распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Врач сборной России по футболу дал прогноз по поводу эпидемии коронавируса
  • РИА Новости

«Вся ситуация с коронавирусом затянется до конца мая — начала июня точно. Думаю, в июле всё будет хорошо, можно будет летать, карантин снимут», — сказал Безуглов в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, каждому футболисту стоит уйти на самоизоляцию как минимум на две недели. Тем не менее он считает, что не стоит рисковать и возобновлять сезон в ближайшее время.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. 

Ранее футболист «Локомотива» Мацей Рыбусь признался, что не видит предпосылок для возобновления РПЛ.

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