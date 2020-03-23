Рыбус: не вижу предпосылок для возобновления РПЛ

Футболист московского «Локомотива» Мацей Рыбус признался, что не верит в возобновление сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Будет ли возобновлён нынешний сезон РПЛ? Думаю, что нет. Я не вижу предпосылок для этого», — приводит слова Рыбуса «Матч ТВ».

Также футболист рассказал, что «Локомотив» проводит тренировки, несмотря на приостановку чемпионата из-за пандемии коронавируса.

«Мы решили, что три дня занимаемся, один день отдыхаем. Тестов на коронавирус не сдавали. У нас был разговор с президентом клуба относительно того, почему мы тренируемся, а остальные команды в Европе или в России сидят на карантине. Так принято, что нам надо тренироваться. Мы это приняли», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» ещё не решили, кто может заменить Сёмина на период его самоизоляции.