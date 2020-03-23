Рыбус: не вижу предпосылок для возобновления РПЛ
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«Будет ли возобновлён нынешний сезон РПЛ? Думаю, что нет. Я не вижу предпосылок для этого», — приводит слова Рыбуса «Матч ТВ».
Также футболист рассказал, что «Локомотив» проводит тренировки, несмотря на приостановку чемпионата из-за пандемии коронавируса.
«Мы решили, что три дня занимаемся, один день отдыхаем. Тестов на коронавирус не сдавали. У нас был разговор с президентом клуба относительно того, почему мы тренируемся, а остальные команды в Европе или в России сидят на карантине. Так принято, что нам надо тренироваться. Мы это приняли», — добавил футболист.
Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» ещё не решили, кто может заменить Сёмина на период его самоизоляции.