В «Локомотиве» ещё не решили, кто может заменить Сёмина на период его самоизоляции

Московский футбольный клуб «Локомотив» ещё не принял решение о возможной замене для главного тренера команды Юрия Сёмина на случай его самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

«Если это официальное решение, будем делать так, как положено. Будем подчиняться всем регламентам, отсюда будем находить, как тренироваться. Кто может заменить меня в тренировочном процессе? Это мы обсудим», — приводит слова Сёмина ТАСС.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал горожанам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, временно ограничить контакты с другими людьми на период с 26 марта по 14 апреля.

Ранее сообщалось, что, по мнению президента «Урала», сезон Российской премьер-лиги не нужно доигрывать.