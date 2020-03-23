В «Локомотиве» ещё не решили, кто может заменить Сёмина на период его самоизоляции

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Локомотив» ещё не принял решение о возможной замене для главного тренера команды Юрия Сёмина на случай его самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
В «Локомотиве» ещё не решили, кто может заменить Сёмина на период его самоизоляции
  • РИА Новости

«Если это официальное решение, будем делать так, как положено. Будем подчиняться всем регламентам, отсюда будем находить, как тренироваться. Кто может заменить меня в тренировочном процессе? Это мы обсудим», — приводит слова Сёмина ТАСС.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал горожанам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, временно ограничить контакты с другими людьми на период с 26 марта по 14 апреля.

Ранее сообщалось, что, по мнению президента «Урала», сезон Российской премьер-лиги не нужно доигрывать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить