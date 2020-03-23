Президент «Урала» считает, что сезон РПЛ не нужно доигрывать

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение, что приостановленный из-за пандемии коронавируса розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) не нужно возобновлять.

«Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать. А я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово «обнулить». Давайте обнулим. Закрепим итоги в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. И следующий сезон начнём в том же составе», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что уже сейчас пора отпустить легионеров по домам, поскольку они давно не видели свои семьи.

«ЦСКА и «Ростов» могут не согласиться, потому что не попадают в Лигу чемпионов? Ну что тут поделать... Это же проблема мирового масштаба, коронавирус этот... Надо находить какой-то выход из положения. Пусть решает РФС. Ждём позиции УЕФА. А вся эта неизвестность реально давит на всех», — добавил президент «Урала».

17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

По итогам 22 из 30 туров в Лигу чемпионов квалифицировались «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», занимающие с первого по третье места. «Ростов» и ЦСКА, располагающиеся на четвёртом и пятом местах, находятся в зоне Лиги Европы. На вылет в ФНЛ стоят «Крылья Советов» и «Ахмат», занимающие 15-е и 16-е места.

Ранее сообщалось, что РПЛ во время паузы из-за коронавируса намерена провести серию кибертурниров.