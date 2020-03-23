Далалоян считает неправильной отмену ОИ из-за коронавируса
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- РИА Новости
«Думаю, что отменять или бойкотировать Игры точно не стоит. Я думаю, что всем нужно приложить максимум усилий, чтобы справиться с этой проблемой, остановить распространение коронавируса и вернуться к обычной жизни — к работе и соревнованиям. Отменять или бойкотировать Олимпиаду — не совсем правильно и неуважительно по отношению к спортсменам и людям, которые ради этого работали. Япония очень многое сделала, построила олимпийские объекты. Надо постараться побороть вирус так, чтобы вышло уложиться в заранее отведённые сроки», — цитирует Далалояна «Спорт-Экспресс».
Проведение Олимпийских игр запланировано с 24 июля по 9 августа в Токио.
Ранее Зеппельт выразил мнение, что МОК ждёт отказа ещё нескольких стран от участия в Олимпиаде.