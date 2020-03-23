Далалоян считает неправильной отмену ОИ из-за коронавируса

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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян считает, что не стоит отменять или переносить Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с пандемией коронавируса.
Далалоян считает неправильной отмену ОИ из-за коронавируса
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Думаю, что отменять или бойкотировать Игры точно не стоит. Я думаю, что всем нужно приложить максимум усилий, чтобы справиться с этой проблемой, остановить распространение коронавируса и вернуться к обычной жизни — к работе и соревнованиям. Отменять или бойкотировать Олимпиаду — не совсем правильно и неуважительно по отношению к спортсменам и людям, которые ради этого работали. Япония очень многое сделала, построила олимпийские объекты. Надо постараться побороть вирус так, чтобы вышло уложиться в заранее отведённые сроки», — цитирует Далалояна «Спорт-Экспресс».

Проведение Олимпийских игр запланировано с 24 июля по 9 августа в Токио. 

Ранее Зеппельт выразил мнение, что МОК ждёт отказа ещё нескольких стран от участия в Олимпиаде.

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