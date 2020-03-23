Зеппельт: МОК ожидает, что ещё несколько стран откажутся от участия в Олимпиаде

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт выразил предположение, что Международный олимпийский комитет (МОК) может специально затягивать с принятием решения по поводу переноса Олимпиады-2020 из-за эпидемии коронавируса.
Зеппельт: МОК ожидает, что ещё несколько стран откажутся от участия в Олимпиаде
  • Reuters

«Возможный сценарий? МОК ожидает, что ещё несколько государств откажутся от участия в Олимпиаде, чтобы потом заявить: не можем проводить Игры из-за нехватки атлетов. Это может создать МОК более удобное положение для выплаты финансовых компенсаций. Если это действительно так, то они будут использовать материальную заботу о спортсменах», — написал Зеппельт в Twitter.

Олимпийские игры — 2020 должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. В настоящее время проведение соревнований под угрозой из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее в ОКР выразили уверенность, что МОК примет взвешенное решение по ОИ-2020.

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