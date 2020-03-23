В ОКР уверены, что МОК примет взвешенное решение по ОИ-2020

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по ситуации с возможным переносом летних Олимпийских игр 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Наша позиция строится на необходимости обеспечения гарантированной безопасности жизни и здоровья участников и гостей Игр, а также соблюдении для всех спортсменов равных возможностей отборочных соревнований и критериев оценки квалификационных нормативов», — говорится в заявлении ОКР.

Отмечается, что ОКР, как и национальные олимпийские комитеты других стран, находится в постоянном контакте с Международным олимпийским комитетом для обсуждения ситуации с пандемией и её влиянием на предстоящие Игры.

«Мы не сомневаемся, что МОК и оргкомитет Игр года примут взвешенные решения, продиктованные логикой происходящего и основанные на всестороннем анализе потенциально возможных сценариев развития ситуации. Для нас очевидно, что Олимпийские игры должны проводиться в атмосфере всеобщего большого праздника. Любые ограничения или угрозы, в том числе эпидемиологического характера, наносят серьёзный удар по духу и самой сути главных спортивных соревнований в момент их проведения», — заявили в ОКР.

Прежде ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступили за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. МОК объявил, что примет решение о будущем ОИ в ближайшие четыре недели, но, несмотря на это, НОК Канады решил не отправлять своих спортсменов на Игры в Токио.

Ранее сообщалось, что в Кремле не стали комментировать возможность отказа России от выступления на ОИ-2020.