В Кремле не стали комментировать возможность отказа России от выступления на ОИ-2020

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности отказа российской сборной от участия в летних Олимпийских играх 2020 года из-за пандемии коронавируса.
В Кремле не стали комментировать возможность отказа России от выступления на ОИ-2020
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«Это не вопрос президенту, не вопрос его пресс-секретарю. Это вопрос Международному олимпийскому комитету или российскому олимпийскому комитету», — приводит слова Пескова ТАСС.

Прежде ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. МОК объявил, что примет решение о будущем ОИ в ближайшие четыре недели, но, несмотря на это, НОК Канады решил не отправлять своих спортсменов на Игры в Токио.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о невозможности проведения ОИ-2020 в нынешних условиях.

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