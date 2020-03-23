Черчесов рассказал, как часто общается с футболистами сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как поддерживает связь с игроками национальной команды во время паузы в футбольных турнирах, связанной с пандемией коронавируса.
Черчесов рассказал, как часто общается с футболистами сборной России
  • Reuters

«За последнюю неделю я разговаривал с Черышевым и Кудряшовым. С Денисом связался сразу, как только узнал о заболевшем игроке у них в команде. Он в хорошем состоянии, тренируется у себя дома, насколько может. Кудряшов — то же самое. С Головиным и со Смоловым я говорил. С российскими футболистами мы стараемся поддерживать контакт, но говорить им особо нечего, потому что если есть контакт, надо разговаривать об определённых вещах, чтобы была польза. А так, просто звонить... Я писал Артёму Дзюбе, его признали лучшим футболистом в РПЛ», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ». 

Ранее Черчесов выразил мнение, что перенос Евро-2020 не является трагедией.

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