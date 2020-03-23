Российские фехтовальщики, выступавшие в Будапеште, пройдут тесты на коронавирус

Российские фехтовальщики, выступавшие на этапе Гран-при в Будапеште, пройдут тестирование на коронавирус.

По словам главного тренера сборной России Ильгара Мамедова, которые передаёт ТАСС, после возвращения с соревнований ни у одного из спортсменов не было выявлено симптомов заболевания, но, несмотря на это, они провели на самоизоляции 14 дней.

«Тестирование запланировано на четверг, в нём примут участие 24 спортсмена», — добавил специалист.

Этап Гран-при по фехтованию на шпагах состоялся в Будапеште с 6 по 8 марта. Спустя некоторое время заражение было выявлено у ряда китайских и южнокорейских спортсменов.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты досрочно вернутся с заграничных сборов из-за коронавируса.