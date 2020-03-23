Российские легкоатлеты досрочно вернутся с заграничных сборов из-за коронавируса
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики, на сборах в Португалии и Киргизии в настоящее время находятся 55 спортсменов.
Отмечается, что запланированные на конец марта и апрель заграничные сборы отменены. Вместо этого атлеты будут тренироваться на базах в Новогорске, Кисловодске, Адлере и Сочи.
Ранее сообщалось, что глава ВФЛА намерен обсудить с Коу возможность увеличения квоты для российских легкоатлетов.