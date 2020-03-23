Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане перенесён из-за коронавируса
- © FrankHoermann/SVEN SIMON
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба этапа, соответствующее решение было согласовано с руководством «Формулы-1» и Международной автомобильной федерацией (FIA).
Гран-при Азербайджана должен был пройти с 5 по 7 июня на городской трассе в Баку.
Таким образом, это уже седьмой этап нынешнего сезона, который был перенесён из-за пандемии. Прежде было объявлено о переносе гонок в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах и Испании, а этап в Монако был полностью отменён.
Ранее сообщалось, что «Формула-1» на год отсрочила введение нового регламента из-за коронавируса.