Борзаковский об отзыве атлетов со сборов: ситуация экстренная и требующая ответственного подхода

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Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал решение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) вернуть в Россию всех российских спортсменов, находящихся на заграничных учебно-тренировочных сборах.
Борзаковский об отзыве атлетов со сборов: ситуация экстренная и требующая ответственного подхода
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Ситуация, конечно, экстренная, требующая от всех нас сейчас ответственного подхода и жёсткого соблюдения всех правил, касающихся и самоизоляции, и применения мер безопасности, и внимательности», — приводит слова Борзаковского пресс-служба ВФЛА.

Он подчеркнул, что все спортсмены, вернувшиеся со сборов, будут отправлены на карантин.

«В апреле будем стараться работать в штатном режиме, но, конечно, учитывая обстановку, будут приняты дополнительные меры безопасности», — добавил специалист.

На сборах в Португалии и Киргизии в настоящее время находятся 55 спортсменов.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты досрочно вернутся с заграничных сборов из-за коронавируса.

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