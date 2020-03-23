Борзаковский об отзыве атлетов со сборов: ситуация экстренная и требующая ответственного подхода

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал решение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) вернуть в Россию всех российских спортсменов, находящихся на заграничных учебно-тренировочных сборах.

«Ситуация, конечно, экстренная, требующая от всех нас сейчас ответственного подхода и жёсткого соблюдения всех правил, касающихся и самоизоляции, и применения мер безопасности, и внимательности», — приводит слова Борзаковского пресс-служба ВФЛА.

Он подчеркнул, что все спортсмены, вернувшиеся со сборов, будут отправлены на карантин.

«В апреле будем стараться работать в штатном режиме, но, конечно, учитывая обстановку, будут приняты дополнительные меры безопасности», — добавил специалист.

На сборах в Португалии и Киргизии в настоящее время находятся 55 спортсменов.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты досрочно вернутся с заграничных сборов из-за коронавируса.