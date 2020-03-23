В оргкомитете ОИ-2020 готовы провести Игры по плану, но допустили возможность их переноса

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Председатель оргкомитета летней Олимпиады 2020 года Тосиро Муто прокомментировал ситуацию с возможным переносом Игр из-за пандемии коронавируса.
В оргкомитете ОИ-2020 готовы провести Игры по плану, но допустили возможность их переноса
  • Reuters

«В разговоре с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом вчера я отметил, что Япония обладает реальными возможностями провести Олимпиаду по плану. Однако из-за того, что ситуация в мире резко меняется, нам необходимо задуматься о переносе», — приводит слова Муто ТАСС со ссылкой на эфир NHK.

Прежде ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что национальный олимпийский комитет Канады принял решение не отправлять сборную на предстоящие летние Игры 2020 года в Токио.

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