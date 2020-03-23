НОК Австралии рекомендовал своим спортсменам готовиться к переносу ОИ-2020

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Национальный олимпийский комитет Австралии выступил с официальным заявлением по ситуации с возможным переносом предстоящих летних Игр 2020 года в Токио.
НОК Австралии рекомендовал своим спортсменам готовиться к переносу ОИ-2020
  • Reuters

В официальном заявлении, которое было опубликовано пресс-службой НОК Австралии, говорится, что спортсменам было рекомендовано готовиться к переносу Игр на 2021 год.

«Очевидно, что Игры не могут пройти в запланированные даты. Наши спортсмены сохраняют позитивный настрой, но стресс и неопределённость невероятно усложняют процесс подготовки», — заявил глава НОК Австралии Иэн Честерман.

Прежде ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что национальный олимпийский комитет Канады принял решение не отправлять сборную на предстоящие летние Игры 2020 года в Токио.

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