Усик о коронавирусе: один трус десять смельчаков за собой потянет паникой

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Украинский профессиональный боксёр Александр Усик высказался о ситуации с коронавирусом в мире.
Усик о коронавирусе: один трус десять смельчаков за собой потянет паникой
  • Reuters

«Если, например, сказали, что карантин, — надо сесть на этот карантин. Но не паниковать. Один трус десять смельчаков за собой потянет паникой. Продолжайте пить водичку с лимоном и мёдом, мыть руки. И радуйтесь. Состояние души о многом говорит. Если вы с радостью принимаете то, что вас ждёт в жизни, то, что с вами происходит, то ваше состояние души и будет показывать, насколько вы здоровы. Если вы себе в голову внедрите, что вам плохо, что вы устали или заболели, то вы притянете это к себе. Если вы будете бодрыми даже при вирусах, будете говорить, что у вас всё великолепно, то всё будет замечательно у нас», — заявил спортсмен в прямом эфире в своём Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса.

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