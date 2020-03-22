СМИ: Игрок «Уфы» Круговой представит Россию на ЧЕ по FIFA 20 среди профессиональных футболистов

Защитник «Уфы» Данил Круговой, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», представит Россию на чемпионате Европы по видеоигре FIFA 20 среди профессиональных футболистов.

Об этом сообщает Sport24. Отмечается, что турнир проведёт популярный блог в Instagram «433». При этом «433» будет транслировать турнир, который стартует на следующей неделе, в прямом эфире.

Из известных игроков на турнире сыграют бельгиец Ромелу Лукаку («Интер»), украинец Александр Зинченко («Манчестер Сити»), хорват Деян Ловрен («Ливерпуль»), итальянец Чиро Иммобиле («Лацио»), швейцарец Гранит Джака («Арсенал»), исландец Хёрдур Магнуссон (ЦСКА) и другие.

17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что РПЛ во время паузы из-за коронавируса намерена провести серию кибертурниров.